VÍDEO: Prefeitura de Tefé destaca mensagem de união e esperança no Natal para a população

Foto: reprodução/instagram

Em mensagem dirigida à população tefeense, o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, desejou um Natal marcado pela paz, pelo amor e pela renovação da fé em todas as famílias do município. O gestor ressaltou a importância do espírito natalino como um tempo de fortalecer a união, a solidariedade e a esperança em dias ainda melhores para a cidade.

Nicson Marreira também destacou que a Prefeitura de Tefé segue trabalhando com compromisso, responsabilidade e cuidado com as pessoas, reforçando o objetivo de construir uma cidade cada vez mais humana, justa e acolhedora. Segundo o prefeito, o período natalino é um convite à reflexão e à valorização do respeito, da empatia e do bem comum.

Ao final da mensagem, o prefeito desejou que a luz do Natal ilumine cada lar, trazendo saúde, alegria e harmonia, renovando os sentimentos de fé e confiança no futuro de Tefé.

