União de Forças em Uarini: motor de Ambulancha é recuperado com sucesso

A Prefeitura de Uarini, através da Secretaria Municipal de Saúde, comemora a bem-sucedida recuperação do motor Yamaha 200HP da ambulancha do município, que havia sido alvo de furto. A ação demonstrou a força da colaboração entre órgãos públicos e a comunidade. A rápida resposta e o empenho das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal foram cruciais para o êxito da operação. A articulação entre essas forças de segurança, sob a coordenação do Secretário Júlio Júnior, permitiu uma atuação ágil e eficiente, culminando na recuperação do importante equipamento que garante o atendimento de saúde à população ribeirinha.

Um fator determinante para o desfecho positivo foi a valiosa colaboração da comunidade. Moradores de Uarini forneceram informações essenciais que auxiliaram diretamente nas investigações e na localização do motor furtado. Essa participação ativa dos cidadãos reforça a importância da parceria entre a população e as autoridades na promoção da segurança pública e no combate à criminalidade.

A recuperação do motor da ambulancha não apenas restaura um serviço essencial para o município, mas também serve como um forte indicativo do compromisso das instituições e do povo de Uarini com o bem-estar coletivo. A Prefeitura reitera seu agradecimento a todos os profissionais envolvidos e à população, reafirmando o compromisso de trabalhar com seriedade e responsabilidade em prol do desenvolvimento e da segurança do município.

*Com informações da assessoria