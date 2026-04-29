Homem é preso suspeito de manter avó de 88 anos em cárcere privado e sem comida em Manaus

“Ela estava sem alimentos disponíveis, já era quase 13h e ela ainda não havia tomado café da manhã, evidenciando situação de negligência e violação dos direitos da pessoa idosa. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia. No momento a vítima se encontra sob cuidados de seus filhos”, relatou a delegada.