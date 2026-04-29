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Homem é preso suspeito de manter avó de 88 anos em cárcere privado e sem comida em Manaus

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Um homem de 31 anos, cuja a identidade não foi revelada, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27), em Manaus, suspeito de manter a avó de 88 anos em cárcere privado, sem comida e se apropriar dos bens dela. O crime ocorreu na zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa informou à PC que a idosa sofria violência, negligência e exploração financeira.

“Após as devidas diligências realizadas, a equipe se deslocou ao endereço da vítima e foi recebida pelo neto dela, o qual se recusava a abrir a porta da residência, tentando impedir a entrada tanto da equipe policial quanto do serviço social”, informou a delegada Larissa Barreto.

A delegada explicou que, mesmo após insistência, o homem continuou impedindo a entrada, o que caracteriza cárcere privado. Quando os agentes conseguiram entrar, encontraram a idosa em condições insalubres.

“Ela estava sem alimentos disponíveis, já era quase 13h e ela ainda não havia tomado café da manhã, evidenciando situação de negligência e violação dos direitos da pessoa idosa. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia. No momento a vítima se encontra sob cuidados de seus filhos”, relatou a delegada.

 

O homem responderá pelos crimes de apropriação de bens ou rendimentos da pessoa idosa, exposição ao perigo da integridade e da saúde física ou psíquica da pessoa idosa e cárcere privado e está à disposição da Justiça.

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