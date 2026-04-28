Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes será homenageado com título de Cidadão Tefeense em sessão solene nesta terça-feira (28)

A Câmara Municipal de Tefé realiza nesta terça-feira (28), às 19h, uma sessão solene para a outorga do Título de Cidadão Tefeense ao desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A homenagem é de propositura do vereador Paulo Celani e reconhece os relevantes serviços prestados pelo magistrado ao sistema judiciário, especialmente sua atuação em prol do fortalecimento da justiça no interior do estado.

A cerimônia será conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Lázaro Nogueira da Silva, e deve reunir autoridades, representantes do judiciário e membros da sociedade civil. O evento acontecerá na sede da Câmara Municipal de Tefé, localizada na Rua Monteiro de Souza, nº 499, no Centro.

A concessão do título reforça o reconhecimento do município à trajetória e à contribuição do desembargador, evidenciando a valorização de personalidades que atuam em favor do desenvolvimento institucional e da promoção da justiça no Amazonas.