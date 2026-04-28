Cheia no Amazonas: 16 cidades entram em emergência e Defesa Civil monitora situação

O cenário de cheias no Amazonas continua a se agravar. De acordo com o novo boletim de monitoramento da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta segunda-feira (27), 16 municípios já entraram em estado de Emergência devido à subida dos rios. Ao todo, a maioria das cidades amazonenses já sofre algum tipo de impacto, com apenas 12 municípios em situação de normalidade.

A situação é crítica especialmente nas calhas do Juruá e do Alto Solimões. Além dos municípios em emergência, outros 04 estão em Alerta e 30 em estado de Atenção, sinalizando que o volume das águas pode atingir níveis severos nessas localidades nos próximos dias.

Confira a lista dos municípios por categoria:

Emergência (16): Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Jutaí, Tapauá e Tonantins.

Alerta (04): Amaturá, Envira, Pauini e São Paulo de Olivença.

Atenção (30): Inclui importantes polos como Humaitá, Manacapuru, Parintins, Tefé, Itacoatiara e Iranduba.

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, mantém equipes em prontidão para o envio de ajuda humanitária e suporte logístico às prefeituras das cidades em situação de emergência. A orientação para os moradores de áreas ribeirinhas é que acompanhem os alertas locais e sigam as instruções de evacuação caso o nível da água atinja as residências.