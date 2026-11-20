O governador eleito Omar Aziz (PSD-AM) terá de preencher 71 cargos de primeiro escalão no futuro governo do Amazonas. Nas articulações atuais, pelo menos 15 nomes já circulam como possíveis integrantes da equipe, entre perfis técnicos, aliados históricos e novos apoiadores que tiveram participação na campanha. Alguns aparecem cotados para mais de uma função.

A montagem do secretariado será a primeira demonstração de como Omar pretende governar. Mais do que escolher auxiliares, as nomeações vão indicar quais grupos terão acesso às decisões estratégicas e quais aliados poderão ficar de fora da estrutura administrativa.

Os nomes cotados

Um dos assessores mais próximos de Omar, o jornalista Márcio Noronha é cotado para as secretarias de Comunicação e de articulação política, que pode ser a Casa Civil ou a Secretaria de Governo. Para esta última, também é citado o ex-deputado federal Marcelo Ramos.

Entre os antigos aliados que poderão retornar no chamado Omar 2.0 estão Bosco Saraiva e o coronel Amadeu Soares, ambos cotados para a Segurança Pública; Orsine Oliveira, para o Turismo; e Thomaz Vasconcelos, para o Planejamento ou a Fazenda.

Já entre os novos integrantes do grupo político estão o ex-prefeito de Parintins Bi Garcia, cotado para a Infraestrutura; o deputado federal reeleito Saullo Vianna, para a área social; e a deputada federal eleita Joana Darc, para a Secretaria de Proteção Animal. Outro nome que corre por fora é o do advogado Lucas Brandão, integrante da equipe de transição e cotado para diferentes funções no futuro governo.

A composição também dependerá da participação de lideranças políticas que deverão indicar aliados para cargos ainda em aberto. A vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, terá espaço nas articulações, assim como o senador Eduardo Braga (MDB), atualmente entre os aliados mais próximos de Omar.

O poder além das nomeações

Outro ponto decisivo será a diferença entre ocupar uma secretaria e exercer poder efetivo. A autonomia dos futuros gestores sobre orçamento, nomeações e decisões administrativas poderá revelar se Omar pretende concentrar o comando em um núcleo de confiança ou compartilhar a gestão com os aliados.

A distribuição dos cargos também precisará conciliar compromissos políticos e critérios técnicos. Saúde, educação e segurança exigirão gestores capazes de transformar decisões administrativas em resultados concretos.