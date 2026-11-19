Na manhã desta quinta-feira (19), Tefé recebeu a solenidade de inauguração da nova sede da Delegacia da Polícia Federal, localizada na Estrada do Bexiga, no bairro Jerusalém. A entrega representa um importante avanço para o fortalecimento da segurança pública no município e em toda a região do Médio Solimões.

A cerimônia contou com a presença do senador e governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, que participou desse importante momento para Tefé, ao lado de autoridades federais, estaduais e municipais. Também estiveram presentes o diretor de Administração e Logística da Polícia Federal, André Luis Lima Carmo; o deputado federal reeleito Saullo Vianna; o deputado eleito Eurico Tavares; o prefeito em exercício, Lazinho Nogueira; além de representantes do Judiciário, das Forças Armadas, das instituições de segurança pública e da sociedade civil.

A presença de Omar Aziz na solenidade reforça a importância da união entre as instituições e das articulações em favor de investimentos que fortaleçam a estrutura dos municípios do interior do Amazonas.

A nova unidade terá atuação em dez municípios da região, ampliando a presença da Polícia Federal no interior do estado e fortalecendo as ações de combate aos crimes federais, ao contrabando e a outras atividades ilícitas.

A inauguração representa mais um passo importante para Tefé e o Médio Solimões, garantindo melhores condições de trabalho às equipes e ampliando a capacidade de atuação da Polícia Federal na proteção da população.