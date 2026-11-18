Um adolescente de 17 anos foi apreendido na segunda-feira (16), durante uma fiscalização policial em uma embarcação no porto de Codajás, município localizado a aproximadamente 240 quilômetros de Manaus. Com ele, foram encontrados 20 quilos de maconha do tipo skunk, conhecida como “supermaconha”.

A droga estava dentro de uma caixa de papelão localizada pelos policiais militares embaixo da rede de um dos tripulantes do ferry boat. Ao ser questionado sobre o material, o adolescente afirmou que não sabia da existência da encomenda.

Diante da negativa do jovem, os policiais verificaram as imagens do sistema de monitoramento da embarcação. Conforme a Polícia Militar, as gravações mostraram o adolescente carregando a caixa e colocando o volume no local onde posteriormente foi encontrado.

A Polícia Civil deverá apurar a procedência dos 20 quilos de skunk e identificar quem seria o responsável pelo recebimento da carga. Também serão investigadas as circunstâncias do transporte do material ilícito na embarcação.

A Polícia Militar do Amazonas orienta que informações sobre atividades criminosas sejam comunicadas pelo número 190. Denúncias sobre tráfico de drogas, pessoas foragidas ou porte ilegal de armas também podem ser feitas pelo 181, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.