Coari – Um vídeo gravado por uma câmera de vigilância flagrou o momento em que um grupo de criminosos trafega em motocicletas exibindo armas de fogo pelas ruas do município de Coari, no interior do Amazonas. Conforme a marcação de horário no canto esquerdo da gravação, o caso ocorreu em plena luz do dia, por volta das 13h22 desta terça-feira (17).

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver com clareza quatro homens apontados como supostos integrantes de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas circulando pela via pública com o armamento em punho. Durante o trajeto, os suspeitos chega a efetuar um disparo em direção a uma casa, demonstrando que se trata de uma arma de fogo real e não de um simulacro.

Um homem, que se preparava para subir em sua motocicleta, abaixou a cabeça rapidamente ao perceber a aproximação dos suspeitos, evitando olhar diretamente para o grupo.

Até o momento, não há informações oficiais confirmando se as imagens já foram analisadas pelas polícias Civil e Militar de Coari, nem se diligências foram iniciadas para identificar e prender os envolvidos, além de apreender o armamento utilizado na ação.