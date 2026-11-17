Mais de 165 mil famílias foram afetadas pela estiagem no Amazonas, que já colocou 52 dos 62 municípios do estado em situação de emergência. O cenário atinge 83,8% das cidades amazonenses e nenhuma delas está fora dos níveis de alerta. Os dados foram divulgados pelo Governo do Amazonas na segunda-feira (16/11).

Segundo o boletim do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, elaborado com informações da Defesa Civil, outras 10 cidades estão em situação de alerta. Na prática, isso significa que todos os municípios do estado enfrentam algum nível de impacto relacionado à seca.

Estão em emergência: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Já os municípios em situação de alerta são Barcelos, Beruri, Canutama, Fonte Boa, Guajará, Iranduba, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã e Tabatinga.

Para reduzir os impactos da seca, o governo estadual mantém a Operação Estiagem 2026, com distribuição de alimentos e equipamentos para comunidades afetadas.

Entre as ações mais recentes estão a entrega de 300 caixas d’água de 500 litros em Presidente Figueiredo. Em Rio Preto da Eva, foram distribuídas outras 250 caixas d’água, além de 250 cestas básicas e 250 kits de limpeza.

Combate às queimadas

Além da dificuldade de acesso à água e dos impactos nas comunidades, o período de estiagem também exige reforço no combate aos incêndios florestais.

Atualmente, cerca de 1,5 mil profissionais, entre bombeiros militares e brigadistas, atuam na prevenção e no combate ao fogo no Amazonas. As equipes contam com 18 aeronaves, sendo 16 do Governo Federal e duas do estado.

Entre 1º de junho e 15 de novembro de 2026, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu 4.162 ocorrências de incêndios urbanos e florestais.

Para reforçar o trabalho, o governo contratou outros 153 brigadistas por meio do programa Floresta em Pé e entregou novos veículos, incluindo picapes equipadas para o combate às chamas.