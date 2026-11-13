Filho do secretário da Sepror morre em acidente na Avenida das Torres

Richard Carvalho Pontes, de 23 anos, filho do secretário de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Ricelli Viana Pontes, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (13/11), na Avenida das Torres, zona centro-sul de Manaus. Ele dirigia um Audi azul quando perdeu o controle do veículo, atingiu uma árvore e caiu em uma ribanceira.

O acidente ocorreu por volta de 1h, nas proximidades do bairro Parque 10 de Novembro, em frente à Prime Peixaria. Richard estava sozinho no automóvel e morreu ainda no local. Com a força do impacto, ficou preso às ferragens.

Como ocorreu a colisão

Informações preliminares apontam que o jovem trafegava no sentido Coroado–Cidade Nova quando teria encontrado um carro e uma motocicleta à frente. Ao tentar desviar dos veículos, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

O Audi atingiu uma árvore às margens de um igarapé e caiu em uma ribanceira. Marcas de frenagem foram identificadas no asfalto, mas as circunstâncias da colisão ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação do veículo antes do acidente. As gravações mostram o automóvel rodopiando na pista antes de atingir a árvore.

Equipes de resgate foram acionadas para retirar o corpo das ferragens. Após os procedimentos no local, Richard foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Pai divulga nota de falecimento

O secretário Ricelli Viana Pontes publicou nas redes sociais uma nota de falecimento do filho. Richard nasceu em 29 de junho de 2003 e morreu em 13 de novembro de 2026.

De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório está marcado para as 10h desta sexta-feira, na Funerária Canaã, salão 3, na Praça 14, em Manaus. A saída do cortejo para o município de Presidente Figueiredo está prevista para as 14h.

Richard deixa os pais e uma filha de pouco mais de um ano.