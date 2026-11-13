Mãe e padrasto são presos por estupro de adolescente em Tefé

Tefé (AM) – Uma mulher de 34 anos e um homem de 35 anos foram presos preventivamente em Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, investigados por estupro de vulnerável, ameaça e lesão corporal contra uma adolescente de 16 anos. A mulher é mãe da vítima, enquanto o homem é padrasto dela.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, cumpriu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os suspeitos.

De acordo com a delegada Gabryelly Santos, as investigações começaram após uma denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar. O documento relatava que a adolescente teria sofrido abusos sexuais, agressões, ameaças e intimidações durante anos dentro do ambiente familiar.

Durante a escuta especializada, a vítima relatou que o padrasto praticava atos libidinosos sem o consentimento dela. Também afirmou que ele observava seu corpo em momentos de intimidade e fazia registros fotográficos para tentar manter relações sexuais.

Segundo a delegada, a adolescente afirmou que a mãe tinha conhecimento das violências sexuais. No entanto, quando a filha tentava relatar os episódios, a mulher minimizava as denúncias e a pressionava a negar os fatos.

Durante as buscas na residência dos investigados, os policiais apreenderam celulares e outros dispositivos eletrônicos. Os equipamentos serão encaminhados à perícia para auxiliar no andamento das investigações.

Proteção à vítima

Diante da situação de risco, a adolescente precisou ser afastada do convívio com os investigados. Atualmente, ela mora com um familiar e recebe acompanhamento da rede de proteção.

A delegada informou que a Justiça decretou as prisões preventivas para proteger a vítima, garantir a ordem pública e evitar possíveis interferências na produção de provas.

Após a prisão, o homem e a mulher foram encaminhados à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles serão apresentados em audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.