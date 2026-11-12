A presença de facções criminosas e grupos armados alcança os 62 municípios do Amazonas, segundo o mapa interativo do Amazon Underworld, que integra o levantamento “A presença do crime na Amazônia”, publicado em 14 de outubro. O Comando Vermelho (CV) tem o maior alcance no estado, com atuação registrada em 55 municípios.

O cenário indica que o crime organizado não se restringe a Manaus e aos principais centros urbanos, mas também alcança cidades do interior e regiões de fronteira.

O levantamento integra um mapeamento internacional que identificou a atuação de organizações criminosas em 768 dos 1.310 municípios amazônicos analisados em seis países: Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia.

O número representa 59% das localidades pesquisadas. Em cerca de um terço dos municípios com presença confirmada, mais de uma organização atua no mesmo território.

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Facções estão em todos os 62 municípios do Amazonas, aponta estudo

Facções estão em todos os 62 municípios do Amazonas, aponta estudo

Comando Vermelho no Amazonas é o grupo de maior alcance, com presença em 55 municípios

12/11/26 às 09:44h

Facções estão em todos os 62 municípios do Amazonas, aponta estudo

(Foto: divulgação/PF)

Apresença de facções criminosas e grupos armados alcança os 62 municípios do Amazonas, segundo o mapa interativo do Amazon Underworld, que integra o levantamento “A presença do crime na Amazônia”, publicado em 14 de outubro. O Comando Vermelho (CV) tem o maior alcance no estado, com atuação registrada em 55 municípios.

O cenário indica que o crime organizado não se restringe a Manaus e aos principais centros urbanos, mas também alcança cidades do interior e regiões de fronteira.

O levantamento integra um mapeamento internacional que identificou a atuação de organizações criminosas em 768 dos 1.310 municípios amazônicos analisados em seis países: Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia.

O número representa 59% das localidades pesquisadas. Em cerca de um terço dos municípios com presença confirmada, mais de uma organização atua no mesmo território.

Presença não significa domínio territorial

Para o Amazon Underworld, um grupo é considerado presente em um município quando há identificação de alguma atividade econômica da organização na localidade. O uso do município apenas como rota de passagem não basta para incluí-lo no mapeamento.

Portanto, o registro de atuação em 55 cidades não significa, necessariamente, que o Comando Vermelho controle todo o território desses municípios.

Rotas fluviais, garimpo e disputas no interior

O estudo relaciona a expansão das facções na Amazônia a atividades ilegais como tráfico de drogas, exploração de ouro, extorsão e lavagem de dinheiro. No caso do Comando Vermelho, a publicação destaca o controle de corredores fluviais e rotas de circulação que ligam o Brasil a países vizinhos, como Colômbia, Peru, Venezuela e Guianas.

No Amazonas, um dos exemplos citados é Coari, onde o Primeiro Comando da Capital (PCC) mantém presença e disputa espaço com o Comando Vermelho. Segundo o levantamento, o conflito esteve associado a um aumento de 91% nos homicídios no município entre 2022 e 2024. A disputa também teria levado o PCC a recrutar piratas que atuam nos rios da região.

A proximidade com outros países também pesa na dinâmica do crime organizado. Em agosto de 2026, comunidades indígenas da região de Pari-Cachoeira, no Amazonas, relataram a passagem de um grupo de guerrilheiros colombianos pelo território. O relatório aponta ainda que grupos armados colombianos atravessam a fronteira para cobrar propinas de garimpeiros que atuam no rio Puruê, que nasce em um parque nacional colombiano.

Na análise sobre a capacidade de influenciar instituições estatais, o levantamento cita casos de policiais militares no Amazonas que teriam recebido propinas em ouro provenientes de dragas de garimpo. A publicação, entretanto, não detalha os nomes dos envolvidos nem as circunstâncias dos episódios.

Fronteiras brasileiras

O mapeamento identificou o Comando Vermelho em 494 municípios da Bacia Amazônica e o PCC em 146, dentro do recorte de organizações classificadas pelos Estados Unidos como Organizações Terroristas Estrangeiras. Os números abrangem os seis países pesquisados, e não apenas o Brasil.

Rotas fluviais, garimpo e disputas no interior

O estudo relaciona a expansão das facções na Amazônia a atividades ilegais como tráfico de drogas, exploração de ouro, extorsão e lavagem de dinheiro. No caso do Comando Vermelho, a publicação destaca o controle de corredores fluviais e rotas de circulação que ligam o Brasil a países vizinhos, como Colômbia, Peru, Venezuela e Guianas.

No Amazonas, um dos exemplos citados é Coari, onde o Primeiro Comando da Capital (PCC) mantém presença e disputa espaço com o Comando Vermelho. Segundo o levantamento, o conflito esteve associado a um aumento de 91% nos homicídios no município entre 2022 e 2024. A disputa também teria levado o PCC a recrutar piratas que atuam nos rios da região.

A proximidade com outros países também pesa na dinâmica do crime organizado. Em agosto de 2026, comunidades indígenas da região de Pari-Cachoeira, no Amazonas, relataram a passagem de um grupo de guerrilheiros colombianos pelo território. O relatório aponta ainda que grupos armados colombianos atravessam a fronteira para cobrar propinas de garimpeiros que atuam no rio Puruê, que nasce em um parque nacional colombiano.

Na análise sobre a capacidade de influenciar instituições estatais, o levantamento cita casos de policiais militares no Amazonas que teriam recebido propinas em ouro provenientes de dragas de garimpo. A publicação, entretanto, não detalha os nomes dos envolvidos nem as circunstâncias dos episódios.