Discussão entre policial civil e motoboy termina com quatro pessoas baleadas em Manacapuru

Quatro homens ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo durante uma confusão no residencial Bem-te-vi, localizado na rodovia Manuel Urbano, em Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10) e teria envolvido um policial civil e motoboy.

As vítimas foram identificadas como Leonardo Chaves de Melo, de 27 anos; Caio Lucas Coelho Aranha, de 26; Mateus Souza de Oliveira, de 19; e Arlindo Vicente da Silva, também de 19 anos. Os quatro deram entrada no Hospital Lázaro Reis.

Desentendimento começou após entrega

De acordo com relatos preliminares, a confusão teria começado quando um motoboy entrou no condomínio para realizar uma entrega. O policial civil teria reclamado da velocidade da motocicleta, alegando preocupação com crianças que brincavam nas proximidades.

A discussão teria evoluído para agressões e ameaças. Depois do episódio, outros motoboys se reuniram em frente à residência do agente para realizar uma manifestação.

Conforme informações de testemunhas, durante o protesto, os manifestantes teriam tentado invadir a residência. O policial teria saído do imóvel armado e efetuado vários disparos contra o grupo, atingindo quatro pessoas.

Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao condomínio, mas o suspeito já havia deixado o local. As vítimas foram socorridas por populares e levadas em veículos particulares ao Hospital Lázaro Reis.

Após a chegada dos feridos à unidade de saúde, um tumulto se formou na área externa do hospital. Uma viatura da Polícia Militar também foi deslocada para o local para reforçar a segurança.

As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos quatro feridos nem sobre a localização do policial envolvido.