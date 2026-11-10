Nicson Marreira recebe Medalha do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Amazonas

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima, foi agraciado nesta terça-feira (10) com a Medalha e o Diploma do Mérito Judiciário 2026, na categoria Mérito Especial, durante Sessão Solene promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), em Manaus.

A cerimônia reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de personalidades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à sociedade e à Justiça do Amazonas.

O momento contou também com a presença da primeira-dama de Tefé, Kelly Barbosa, primeira suplente ao Senado Federal, que acompanhou a solenidade e prestigiou a homenagem recebida pelo prefeito.

A honraria representa um importante reconhecimento e reforça a relevância do trabalho desenvolvido pelos agraciados no serviço público.A solenidade foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.