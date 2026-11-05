Prefeitura de Tefé inicia prazo para entrega de documentos dos convocados em concurso público

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inicia nesta quinta-feira (5) o prazo para entrega da documentação dos candidatos convocados no Concurso Público nº 001/2025.

Os candidatos devem consultar o Anexo I do Edital de Convocação nº 02/2026 para verificar se seus nomes constam na lista de convocados, além de conferir atentamente a relação de documentos exigidos e as orientações para a entrega.

O prazo para apresentação da documentação segue até o dia 4 de dezembro de 2026. A orientação é que os convocados fiquem atentos às exigências estabelecidas no edital para evitar pendências durante o processo.

O edital completo e as demais informações estão disponíveis no site oficial da Secretaria Municipal de Educação de Tefé: https://semed.tefe.am.gov.br/.