Criminosos invadem casa, matam jovem e ferem idoso e criança em Coari

Coari – Um jovem foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (5) após ter a própria casa invadida por dois criminosos na rua Clarice Pereira, no município de Coari (a 363 quilômetros a oeste de Manaus). A ação criminosa ocorreu por volta das 2h e deixou ainda um idoso de 80 anos baleado e uma criança de apenas 2 anos ferida de raspão.

Segundo informações preliminares, a dupla armada invadiu a casa e disparou mais de 20 vezes contra os moradores. O jovem atingido pelos tiros não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um outro rapaz que dormia no imóvel conseguiu escapar ileso ao se jogar no chão. Os suspeitos efetuaram diversos disparos na direção dele, mas não o atingiram.

A residência abrigava familiares que foram surpreendidos enquanto dormiam. O idoso de 80 anos foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar do município. Seu estado de saúde atualizado ainda não foi divulgado. A criança de 2 anos recebeu atendimento após ser atingida de raspão.

O crime será investigado pelas equipes da Polícia Civil do Amazonas em Coari, com apoio da Polícia Militar nas buscas. Até o momento, as circunstâncias e a motivação do ataque são desconhecidas, e os suspeitos seguem foragidos.