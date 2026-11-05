Termo de Concessão emitido pela Sect abre caminho para novo investimento da Petrobras e geração de empregos em Tefé

O Governo do Amazonas assinou, na terça-feira (3), um termo que concede à Petrobras o direito de usar uma área de 26,35 hectares em Tefé para atividades do projeto Arara Azul 1 (ARZ-1). O terreno fica na margem esquerda do rio Tefé e integra a Gleba Santos Dias. A concessão é um passo para viabilizar a perfuração do poço, que faz parte de um plano de investimentos da companhia na região. Segundo a Petrobras, o plano prevê cerca de US$ 500 milhões para diferentes projetos, incluindo atividades de perfuração. Termo define as condições de uso do terreno O documento foi assinado na sede do governo estadual pelo governador Roberto Cidade, pela secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz, e pela gerente-geral interina da Petrobras, Suzanna Calache. A Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) formaliza a destinação da área pública e estabelece as condições para sua utilização pela empresa. Segundo a secretaria, o instrumento também permite ao Estado acompanhar o uso do imóvel. Projeto pode movimentar serviços em Tefé A implantação do projeto pode ampliar a demanda por transporte, hospedagem, alimentação e outros serviços locais. A Petrobras estima que sua atuação no Amazonas esteja associada a cerca de 4 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. Esses números se referem às operações da companhia no estado.