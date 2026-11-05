Homem condenado por roubo em Tefé é preso no bairro Flores em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nesta quarta-feira (4), um homem de 26 anos condenado por roubo majorado em Tefé, no interior do Amazonas. A equipe do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) localizou o homem no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, após tomar conhecimento de um mandado de prisão.

Segundo o delegado Fernando Damasceno, titular do 8º DIP, o homem participou do assalto a um estabelecimento comercial de Tefé em março de 2022. Na ocasião, os envolvidos levaram três celulares e R$ 1,4 mil em dinheiro da caixa registradora.

De acordo com o delegado, a 1ª Vara da Comarca de Tefé expediu o mandado de prisão em 29 de junho de 2022. A condenação pelo roubo ocorreu em março de 2025, com pena de oito anos, dez meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

Prisão no bairro Flores

Durante a consulta aos registros judiciais, a equipe identificou três processos por roubo majorado ligados a crimes cometidos em Tefé. Segundo a Polícia Civil, um deles resultou na condenação.

Após a prisão, o homem foi levado à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça.