Operação que investiga incêndios em São Sebastião do Uatumã tem uma prisão em flagrante

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) iniciou, na terça-feira (3), a Operação Boitatá para investigar os incêndios registrados em São Sebastião do Uatumã, no interior do estado, entre setembro e outubro de 2026. A ação está em andamento e já resultou em uma prisão em flagrante.

O MPAM não detalhou as circunstâncias da prisão no balanço inicial. A operação reúne equipes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), da Perícia Criminal, da Polícia Militar e da Assessoria de Segurança Institucional do Ministério Público.

Perícia apura causas e dinâmica dos incêndios

Segundo o promotor de Justiça Christian Anderson Ferreira da Gama, responsável pela operação, o trabalho conjunto permite realizar a perícia criminal e a fiscalização ambiental na mesma ação. A perícia busca identificar as causas e a dinâmica dos incêndios, enquanto o Ipaam atua na autuação ambiental.

Os elementos reunidos serão usados para apurar eventuais responsabilidades nas esferas civil e criminal.

As equipes usam drones com câmeras de alta resolução para registrar imagens e coletar dados de localização. O material é cruzado com informações da plataforma MP-Maps, utilizada pelo Ministério Público para apoiar a fiscalização ambiental.