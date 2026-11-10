Jovem de Tefé é aprovado para representar o Amazonas no Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas

Aos 21 anos, o acadêmico de Farmácia Vinícius André Leão da Silva, natural do município de Tefé, no interior do Amazonas, foi aprovado para participar como palestrante do IV Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que será realizado em Belém, no Pará, durante o mês de novembro. A aprovação representa uma oportunidade de levar ao cenário nacional uma pesquisa que aborda os conhecimentos tradicionais da região do Médio Solimões e sua relação com a saúde coletiva.

Vinícius participará do congresso ao lado de farmacêuticos, pesquisadores e estudantes de diversas regiões do Brasil e também de países vizinhos, que se reúnem para apresentar pesquisas, estudos e descobertas relacionadas à área farmacêutica, incluindo doenças, medicamentos, novos compostos e práticas de saúde.

O trabalho apresentado pelo jovem amazonense tem como tema “Entre a tradição e a ciência: o uso de plantas medicinais no Médio Solimões e os desafios para a saúde coletiva”. A pesquisa busca discutir a utilização de plantas medicinais, ervas e chás, uma prática cultural ainda presente em muitas comunidades do interior do Amazonas, além dos desafios relacionados à integração desses conhecimentos tradicionais com a ciência e os serviços de saúde.

Segundo Vinícius, a participação no evento será uma oportunidade de compartilhar com pesquisadores de outras regiões uma realidade bastante conhecida pela população amazônica, mas que ainda precisa de maior espaço nas discussões científicas.

“Vou falar um pouco sobre essa cultura que temos aqui no Amazonas, de utilizar plantas medicinais, ervas e chás, muitas vezes como alternativa aos medicamentos sintéticos. Quero apresentar essa realidade que ainda está muito presente na nossa região e mostrar os resultados da minha pesquisa para pessoas de diferentes lugares do Brasil e de outros países”, destacou.

A aprovação também representa o reconhecimento da produção acadêmica desenvolvida por jovens do interior do Amazonas, ampliando a visibilidade das pesquisas que nascem longe dos grandes centros científicos do país.

Representando Tefé e o Amazonas, Vinícius terá a oportunidade de apresentar aspectos da biodiversidade amazônica e dos saberes tradicionais do Médio Solimões em um espaço de intercâmbio científico, contribuindo para aproximar conhecimentos populares e pesquisas acadêmicas.