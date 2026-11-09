Grávida em trabalho de parto é resgatada de helicóptero em comunidade no AM

Uma mulher grávida que estava em trabalho de parto foi resgatada por um helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na tarde deste sábado (7), na comunidade Terra Preta, localizada a cerca de 120 quilômetros de Manaus em linha reta.

A operação foi solicitada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pediu apoio aéreo para transportar a gestante até a capital amazonense. O objetivo era reduzir o tempo de deslocamento e garantir que a paciente recebesse atendimento médico com rapidez.

Segundo o diretor do Dioa, delegado Rafael Montenegro, o transporte por via fluvial poderia levar aproximadamente seis horas. Com o helicóptero, o percurso até Manaus foi realizado em cerca de 35 minutos.

“Esse resgate demoraria por volta de umas seis horas por meio fluvial. O helicóptero reduziu isso para 35 minutos”, explicou o delegado.

Após chegar à sede do departamento, a mulher foi entregue à equipe do Samu e transferida de ambulância para uma maternidade da capital, onde recebeu atendimento para dar continuidade ao trabalho de parto.

Segundo resgate em pouco mais de 24 horas

A ocorrência foi a segunda operação aeromédica realizada pelo Dioa em pouco mais de 24 horas. Na sexta-feira (6), a equipe também foi acionada para transportar uma mulher que apresentava crises convulsivas provocadas por um quadro de epilepsia.

A paciente estava no Assentamento Nazaré, em uma comunidade rural situada a aproximadamente 80 quilômetros da área urbana de Manaus. O deslocamento por via terrestre levaria cerca de cinco horas, mas foi concluído em 47 minutos com o uso da aeronave.

Depois do resgate, a mulher foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na capital amazonense, para continuar o atendimento médico.

As duas operações reforçam a importância do transporte aeromédico para atender moradores de comunidades rurais e localidades de difícil acesso no Amazonas, onde as grandes distâncias e as limitações de deslocamento podem atrasar a chegada de pacientes aos serviços de saúde.