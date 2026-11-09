Fundador do grupo São Pedro é encontrado morto dentro da empresa na BR-174, em Manaus

O empresário Francisco Helder Peixoto, conhecido como Chicão e proprietário do grupo São Pedro, foi encontrado morto na manhã deste domingo (8), nas dependências da própria empresa, localizada no quilômetro 3 da rodovia BR-174, no bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus.

A informação foi confirmada pelo Grupo São Pedro, empresa com foco na produção de ovos fundada por Francisco há quatro décadas. A causa da morte não foi confirmada.

“É com profundo pesar que o Grupo São Pedro comunica o falecimento de seu fundador e diretor-presidente. Neste momento de imensa dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos os colaboradores que tiveram o privilégio de compartilhar de sua convivência e ensinamentos”, disse a empresa por meio de nota.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h10 e mobilizou equipes policiais. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Entre os pontos que devem ser apurados está a possibilidade de participação de outras pessoas no ocorrido. A investigação também deverá esclarecer se o empresário estava sozinho no momento em que foi encontrado ou se havia alguém no local.

Informações preliminares apontam que Chicão costumava estar acompanhado em sua rotina, mas essa circunstância ainda precisa ser esclarecida pelos investigadores.

O corpo do empresário e o local onde foi encontrado devem passar por perícia, procedimento