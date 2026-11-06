Seca de rios afeta 47 municípios que estão em emergência no Amazonas

Quarenta e sete municípios do Amazonas estão em situação de emergência por causa da estiagem. Outros 15 permanecem em estado de alerta. Todos os 62 municípios do estado foram atingidos pela seca, que afeta 146 mil famílias, informou a Defesa Civil nesta quinta-feira (5). Os dados são do Cemoa (Centro de Monitoramento e Alertas).

Em Parintins, no Baixo Amazonas, a estação de monitoramento registrou cota de -0,32 metro nesta quinta. A profundidade do rio diminuiu três centímetros em uma semana. Apesar da redução no ritmo da vazante, a previsão é que o rio permaneça abaixo dos quatro metros pelo menos até dezembro.

No Baixo Solimões, a medição em Manacapuru registrou 7,05 metros, com elevação de cinco centímetros nos últimos dias. Mesmo com a pequena subida, o nível continua baixo e a previsão é de que permaneça nessa condição até o início de 2027. Codajás e Iranduba também fazem parte da região acompanhada pelos órgãos de monitoramento.

Na calha do Médio Solimões, a estação de Tefé registrou 8,26 metros, uma elevação de 33 centímetros em sete dias. O nível está dentro do comportamento esperado para esta época do ano, mas permanece abaixo da faixa mediana. Por isso, a região continua sob risco elevado de vazante. Fonte Boa também está entre os municípios acompanhados.

Na Calha do Purus, a medição em Beruri registrou 8,04 metros, com subida de seis centímetros em uma semana. Apesar da elevação, o volume de água continua bem abaixo da média histórica para o período. Canutama também está entre os municípios da região monitorada.

Entre as cidades em situação de emergência estão Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini e Urucurituba.

Os 15 municípios em estado de alerta são: Barcelos, Beruri, Canutama, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga e Urucará. Nenhuma cidade está nas classificações de atenção ou normalidade.

O Governo do Amazonas distribuiu 96 toneladas de alimentos, o equivalente a 4.800 cestas básicas, além de 3.400 kits de limpeza, 3.060 caixas d’água de 500 litros e purificadores de água para atender comunidades isoladas afetadas pela seca.