Prefeitura de Tefé anuncia que nova ponte do Vila Nova está em fase de licitação

Uma idosa de 86 anos, identificada pelo nome de Maria Joaquina, caiu de uma ponte de madeira localizada entre os bairros Santa Luzia e Vila Nova, em Tefé, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu na quinta-feira (29), por volta das 17h30, e ganhou repercussão nas redes sociais após uma publicação do Frei Marcos, da Paróquia de Santo Antônio, que chamou a atenção das autoridades para as condições da estrutura e cobrou providências para garantir a segurança dos moradores que utilizam a passagem diariamente.

Diante da repercussão do caso, a reportagem do Portal Tefé News procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SEMIO) para obter informações sobre a situação da ponte e a previsão de uma nova construção.

Em resposta ao portal, o secretário municipal de Obras, Kenedy Moura, informou que o projeto para a construção de uma nova ponte em concreto armado já foi concluído, assim como o orçamento necessário para a execução dos serviços.

Segundo o secretário, a obra está atualmente na fase de licitação, procedimento que tem prazo previsto de 20 dias úteis para a apresentação e análise das propostas das empresas interessadas. Após a conclusão dessa etapa e a contratação da empresa vencedora, será emitida a Ordem de Serviço, autorizando o início da construção.

Em nota, a SEMIO destacou que a nova estrutura tem como objetivo oferecer mais segurança, melhorar a mobilidade e garantir uma passagem adequada e duradoura para os moradores do bairro Vila Nova.

A construção da ponte é uma reivindicação que ganhou ainda mais visibilidade após o acidente envolvendo a idosa, reacendendo o debate sobre as condições de infraestrutura e segurança nas passagens utilizadas pela população.