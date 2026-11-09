VÍDEO: Homem mata a ex mulher, fere gravemente a ex sogra e comete suicídi0 em Tefé

Uma ocorrência chocou moradores do município de Tefé, no interior do Amazonas, na manhã desta segunda-feira (9). Segundo informações preliminares divulgadas nas redes sociais, um homem teria matado sua ex-mulher com golpes de arma branca, tentado assassinar a ex-sogra e, em seguida, teria tirado a própria vida, provocando ferimentos no próprio pescoço.

De acordo com relatos de populares que estavam nas proximidades, o suspeito teria atacado a primeira vítima com uma faca, provocando ferimentos que teriam resultado em sua morte. Na sequência, ele também teria tentado matar a ex sogra, utilizando a mesma arma.

Ainda conforme as informações divulgadas, após os ataques, o homem teria provocado um ferimento grave no próprio pescoço. A população acionou a policia.

O Portal TeféNews manteve contato contato com o Hospital Regional de Tefé, que confirmou o óbito de duas vítimas, informando ainda que a ex-sogra, que sofreu ferimentos graves, estava em atendimento no Centro Cirúrgico.

Até o momento, não foram divulgadas oficialmente as identidades dos envolvidos, a motivação do crime ou informações detalhadas sobre as vítimas da tragédia.

O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), responsável pela investigação de crimes dessa natureza.