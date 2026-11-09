Em Tefé, homem é preso em flagrante por estupro e furto contra a ex-companheira

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na quinta-feira (05/11), um homem, de 26 anos, pelos crimes de estupro e furto contra a ex-companheira, de 24 anos. A prisão foi realizada no bairro Abial, no município.

De acordo com a delegada Gabryelly Santos, a vítima manteve relacionamento com o autor por cerca de sete anos, mas estão separados há aproximadamente um ano, após episódios de violência doméstica. Na quarta-feira (04/11), o investigado teria ido até a casa dela e permaneceu até a madrugada do dia seguinte, momento em que praticou o estupro e subtraiu o aparelho telefônico dela.

“As investigações tiveram início após a vítima registrar a denúncia. A partir disso, foram realizadas diligências que resultaram na prisão do suspeito, localizado no bairro Abial, na zona urbana do município. Durante a ação, também foi possível recuperar o aparelho celular da vítima”, relatou a autoridade.

Segundo a delegada, a vítima passou por exame de corpo de delito e foi solicitada uma medida protetiva a ela.

O homem responderá pelos crimes de estupro e furto e ficará à disposição da Justiça.