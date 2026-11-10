Em Tefé, Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar jovem em construção

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (09/11), um homem, de 30 anos, pelo crime de estupro praticado contra uma mulher, de 18 anos. A prisão ocorreu no bairro Monte Castelo, naquele município.

De acordo com a delegada Gabryelly Santos, a vítima relatou que caminhava em via pública, no bairro Monte Castelo, quando foi abordada pelo suspeito, que a ameaçou e ordenou que não gritasse. Em seguida, mediante violência, ele a levou até uma construção localizada em frente a uma escola.

“Ao chegarem ao local, o agressor retirou as roupas da vítima e praticou o abuso contra a vontade dela. Durante o ato, ele a ameaçou para impedir que gritasse. No entanto, em determinado momento, a jovem conseguiu fugir e encontrou uma mulher na rua, a quem pediu ajuda”, detalhou a autoridade policial.

Segundo a delegada, após o pedido de ajuda, a vítima e a mulher retornaram à construção, mas perceberam que o suspeito havia fugido. Posteriormente, a jovem se deslocou até uma unidade hospitalar, que comunicou o fato à delegacia especializada do município.

“Após a denúncia da jovem ser formalizada, duas mulheres procuraram a unidade policial e relataram que o mesmo homem havia tentado estuprá-las no último sábado (07/11), no mesmo bairro onde ocorreu o crime”, explicou a delegada.

Diante das informações, as equipes da especializada realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante. As investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas.

O homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.