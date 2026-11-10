Família acusa delegado de atropelar e matar adolescente de 13 anos em Manacapuru

Família denuncia saída do delegado pelos fundos do hospital

Tia afirma que família foi impedida de registrar boletim de ocorrência

Polícia Civil confirma três feridos, incluindo delegado

A morte do adolescente Yago Lucas Mota, de 13 anos após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na rodovia Manoel Urbano (AM-070), em Manacapuru, no interior do Amazonas, provocou revolta entre familiares. Parentes acusam o delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Rodrigo Torres, que já atuou como titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, de estar na direção do automóvel envolvido na colisão. O acidente aconteceu na noite de domingo (8), na altura do quilômetro 62 da rodovia. Segundo Lidiane, tia do adolescente, Yago estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo tio, quando os dois foram atingidos por um carro que, conforme a denúncia da família, trafegava em alta velocidade. Em entrevista a Tv A Crítica, a tia também levantou suspeitas de que o motorista estaria sob efeito de bebida alcoólica. Ela afirmou que havia latas de cerveja dentro do veículo e que o sobrinho foi arrastado após o impacto. “Eles vinham de um torneio de futebol e esse delegado Rodrigo Torres vinha em alta velocidade, embriagado, tanto que o carro dele estava repleto de lata de cerveja e eles foram assassinados porque ele passou por cima, porque o meu sobrinho ainda foi arrastado a alguns metros“, declarou. As circunstâncias do acidente e a responsabilidade dos envolvidos ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades.Uma das principais reclamações dos familiares envolve o atendimento hospitalar após a colisão. Segundo Lidiane, o adolescente foi levado ao hospital por moradores, em uma carroceria, e não por uma ambulância, como teria sido informado à família. A tia também afirma que os parentes tiveram dificuldades para entrar na unidade de saúde e receber informações sobre o estado de Yago. Segundo ela, o adolescente morreu por volta das 4h30, mas a mãe só teria sido informada às 7h30. Lidiane acusa o delegado de permanecer próximo à equipe médica e de tentar controlar o momento em que a informação sobre a morte seria divulgada. “Não deixaram a família entrar no hospital porque segundo o delegado estava lá dentro, sendo atendido e coagindo, tanto que os próprios médicos de Manacapuru foram dizendo ele, entre aspas, que foram ameaçados a só vazar a notícia da morte do meu sobrinho às 7h30″, afirmou. A familiar também disse que Rodrigo Torres teria deixado o hospital por uma saída nos fundos, acompanhado por outros policiais. “Quando ele soube da morte, ele saiu do hospital e pediu que só vazasse a notícia às 7h da manhã, só foi vazada às 7h30 porque a minha sobrinha, que é a mãe dele, entrou lá dentro e soube da notícia da morte do filho dela“, relatou. As alegações sobre eventual coação de profissionais de saúde e as circunstâncias da saída do delegado da unidade hospitalar não foram confirmadas oficialmente nas informações divulgadas até o momento.Lidiane também relatou dificuldades quando os familiares procuraram a delegacia para registrar a ocorrência. Segundo ela, os parentes foram informados de que não poderiam fazer um novo boletim de ocorrência porque o delegado já havia registrado um documento sobre o caso. “Fomos até a delegacia, chegando na delegacia, eles falaram que a gente não podia fazer o B.O. porque o delegado já tinha feito um B.O. de respaldo e que lá eles já sabiam o que tinha acontecido“, contou. A tia afirmou que a família se sentiu desamparada e que não recebeu assistência do motorista apontado como responsável pelo acidente. “Como ele fosse a vítima e o meu sobrinho, que está agora chegando no carro do IML, fosse o acusado. Em momento algum ele ajudou, deu assistência, foi lá com a gente conversar, não”, declarou. Ela também acusou o delegado de ter deixado o local e afirmou que os familiares se sentiram intimidados durante a tentativa de buscar informações na delegacia.Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que três pessoas ficaram feridas na ocorrência, entre elas o delegado Rodrigo Torres. A corporação também informou que equipes da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) foram deslocadas ao local para realizar os procedimentos periciais. A investigação deverá esclarecer a dinâmica da colisão, as circunstâncias que provocaram a morte do adolescente e as responsabilidades dos envolvidos. As suspeitas de embriaguez ao volante, as denúncias de possível coação de profissionais de saúde e os relatos sobre a saída do hospital também precisam ser esclarecidos. A família cobra respostas e responsabilização caso sejam confirmadas irregularidades na condução do caso. Leia nota completa: A Polícia Civil do Amazonas informa que, na madrugada desta segunda-feira (09/11), um delegado de polícia envolveu-se em um acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 64 da rodovia AM-070, nas proximidades de Manacapuru. Em decorrência do acidente, três pessoas ficaram feridas, entre elas o delegado de polícia. As vítimas foram encaminhadas por populares a uma unidade hospitalar. Posteriormente, foi confirmado o óbito de uma das vítimas, um adolescente. O delegado e o pai do jovem permaneceram sob atendimento médico. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) encaminhou equipes ao local para a realização dos procedimentos periciais no veículo envolvido. O delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru providenciou, imediatamente, as requisições para a realização dos exames de corpo de delito e de constatação de embriaguez, além da lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) referente ao acidente. Paralelamente, o caso também será encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública para a devida apuração da conduta do servidor. A Polícia Civil do Amazonas reafirma seu compromisso com a transparência e a rigorosa apuração dos fatos. Fonte: AM POST.