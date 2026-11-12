Juíza manda Estado do Amazonas localizar concentradores de oxigênio da pandemia

A juíza Etelvina Lobo Braga, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, determinou que o Estado do Amazonas explique a localização de 67 concentradores de oxigênio destinados à rede pública de saúde durante a pandemia de Covid-19, na gestão do então governador Wilson Lima.

Etelvina Lobo Braga é relatora da Ação Civil Pública nº 0125666-25.2026.8.04.1000, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, após instauração de inquérito civil para obter informações sobre a localização dos equipamentos. O governo do Estado não respondeu à cobrança.

O MPAM afirma que os aparelhos foram entregues ao Estado do Amazonas por uma empresa em cumprimento à obrigação judicial. A incorporação ao patrimônio estadual ocorreu por Termo de Compromisso e Destinação de Bens firmado perante a Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, pelo qual o Estado se obrigou a receber, registrar, tombar e controlar os bens, a usá-los exclusivamente na rede pública de saúde e a manter documentação sobre entrega, uso e localização.

Conforme alega o MP, em 22/3/2021 os 67 equipamentos foram remetidos ao Estado do Rio Grande do Norte, na chamada “Operação Gratidão” e a referida remessa teria ocorrido sem processo administrativo, sem termo de cessão, sem previsão de devolução e sem comunicação ao Ministério Público do Trabalho ou ao juízo trabalhista.

A decisão foi proferida após citação do Estado, que não se manifestou, diante do preenchimento dos requisitos indispensáveis: o fumus boni iuris – pois o Estado assumiu responsabilidade pelos equipamentos, que saíram do Amazonas, sem haver informação de onde estão e o estado em que se encontram – e o periculum in mora – pois, após mais de cinco anos da remessa, cada mês sem informação reduz a chance de localizar os aparelhos em condições de uso e dificulta a apuração de responsabilidades.