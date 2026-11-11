Caravana da Coca-Cola 2026: veja datas e rotas em Manaus e no interior

Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por Manaus e outros municípios do Amazonas em novembro. Na capital, os caminhões iluminados circularão nos dias 11, 13 e 15. A programação também inclui Rio Preto da Eva, no dia 12; Manacapuru e Iranduba, no dia 14; e Parintins, no dia 21.

Os horários divulgados são de saída: a partir das 17h30 em Manaus e em Manacapuru e Iranduba; às 18h em Rio Preto da Eva e Parintins. O tempo até cada parada pode variar conforme o percurso.

Rotas da Caravana em Manaus

11 de novembro — a partir das 17h30

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola

Fábrica Solar Coca-Cola Parada 1: Supermercado Coema — Torquato Tapajós

Supermercado Coema — Torquato Tapajós Parada 2: Baratão da Carne — Colônia Terra Nova

Baratão da Carne — Colônia Terra Nova Parada 3: Supermercado Nova Era — Novo Aleixo

Supermercado Nova Era — Novo Aleixo Parada 4: Vitória Supermercados — Coroado

Vitória Supermercados — Coroado Parada 5: DB Atacado e Varejo — Coroado

DB Atacado e Varejo — Coroado Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola

13 de novembro — a partir das 17h30

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola

Fábrica Solar Coca-Cola Parada 1: Assaí Atacadista — Torquato Tapajós

Assaí Atacadista — Torquato Tapajós Parada 2: Atacadão — Cidade Nova

Atacadão — Cidade Nova Parada 3: Hiper DB — Sumaúma Park Shopping

Hiper DB — Sumaúma Park Shopping Parada 4: Parque Gigantes da Floresta

Parque Gigantes da Floresta Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola

15 de novembro — a partir das 17h30

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola

Fábrica Solar Coca-Cola Parada 1: Super Nova Era — Alvorada

Super Nova Era — Alvorada Parada 2: Orla da Ponta Negra

Orla da Ponta Negra Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola

Caravana também passa pelo interior do Amazonas

Além de Manaus, a programação contempla municípios da região metropolitana e do interior do estado.

12 de novembro — Rio Preto da Eva, a partir das 18h

Saída: Instituto Adventista Agroindustrial

Instituto Adventista Agroindustrial Parada 1: CRF Conveniência

CRF Conveniência Parada 2: Balneário Municipal

Balneário Municipal Parada 3: Mirante Pastor Severo Câmara (Cristo)

Mirante Pastor Severo Câmara (Cristo) Parada 4: Duka Atacarejo

Duka Atacarejo Ponto final: Centro de Eventos de Rio Preto da Eva

14 de novembro — Manacapuru e Iranduba, a partir das 17h30

Saída: Balneário do Miriti

Balneário do Miriti Parada 1: Supermercado Barateiro — Centro

Supermercado Barateiro — Centro Parada 2: Supermercado Bastos

Supermercado Bastos Parada 3: Rodoviária de Manacapuru

Rodoviária de Manacapuru Ponto final: Praça de Iranduba

21 de novembro — Parintins, a partir das 18h