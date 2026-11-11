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quarta-feira, 11 de novembro de 2026.
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Caravana da Coca-Cola 2026: veja datas e rotas em Manaus e no interior

Por
Redação
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Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por Manaus e outros municípios do Amazonas em novembro. Na capital, os caminhões iluminados circularão nos dias 11, 13 e 15. A programação também inclui Rio Preto da Eva, no dia 12; Manacapuru e Iranduba, no dia 14; e Parintins, no dia 21.

Os horários divulgados são de saída: a partir das 17h30 em Manaus e em Manacapuru e Iranduba; às 18h em Rio Preto da Eva e Parintins. O tempo até cada parada pode variar conforme o percurso.

Rotas da Caravana em Manaus

11 de novembro — a partir das 17h30

  • Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
  • Parada 1: Supermercado Coema — Torquato Tapajós
  • Parada 2: Baratão da Carne — Colônia Terra Nova
  • Parada 3: Supermercado Nova Era — Novo Aleixo
  • Parada 4: Vitória Supermercados — Coroado
  • Parada 5: DB Atacado e Varejo — Coroado
  • Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola

13 de novembro — a partir das 17h30

  • Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
  • Parada 1: Assaí Atacadista — Torquato Tapajós
  • Parada 2: Atacadão — Cidade Nova
  • Parada 3: Hiper DB — Sumaúma Park Shopping
  • Parada 4: Parque Gigantes da Floresta
  • Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola

15 de novembro — a partir das 17h30

  • Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
  • Parada 1: Super Nova Era — Alvorada
  • Parada 2: Orla da Ponta Negra
  • Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola

Caravana também passa pelo interior do Amazonas

Além de Manaus, a programação contempla municípios da região metropolitana e do interior do estado.

12 de novembro — Rio Preto da Eva, a partir das 18h

  • Saída: Instituto Adventista Agroindustrial
  • Parada 1: CRF Conveniência
  • Parada 2: Balneário Municipal
  • Parada 3: Mirante Pastor Severo Câmara (Cristo)
  • Parada 4: Duka Atacarejo
  • Ponto final: Centro de Eventos de Rio Preto da Eva

14 de novembro — Manacapuru e Iranduba, a partir das 17h30

  • Saída: Balneário do Miriti
  • Parada 1: Supermercado Barateiro — Centro
  • Parada 2: Supermercado Bastos
  • Parada 3: Rodoviária de Manacapuru
  • Ponto final: Praça de Iranduba

21 de novembro — Parintins, a partir das 18h

  • Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola (CD Solar)
  • Parada 1: Supermercado Expresso Brasileiro — Palmares
  • Parada 2: Bumbódromo — Centro
  • Parada 3: Supermercado Triunfante — Centro
  • Parada 4: Super Baranda — Centro
  • Parada 5: Mercado Municipal Leopoldo Neves — Centro
  • Ponto final: CD Solar

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