Caravana da Coca-Cola 2026: veja datas e rotas em Manaus e no interior

Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por Manaus e outros municípios do Amazonas em novembro. Na capital, os caminhões iluminados circularão nos dias 11, 13 e 15. A programação também inclui Rio Preto da Eva, no dia 12; Manacapuru e Iranduba, no dia 14; e Parintins, no dia 21.
Os horários divulgados são de saída: a partir das 17h30 em Manaus e em Manacapuru e Iranduba; às 18h em Rio Preto da Eva e Parintins. O tempo até cada parada pode variar conforme o percurso.
Rotas da Caravana em Manaus
11 de novembro — a partir das 17h30
- Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
- Parada 1: Supermercado Coema — Torquato Tapajós
- Parada 2: Baratão da Carne — Colônia Terra Nova
- Parada 3: Supermercado Nova Era — Novo Aleixo
- Parada 4: Vitória Supermercados — Coroado
- Parada 5: DB Atacado e Varejo — Coroado
- Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola
13 de novembro — a partir das 17h30
- Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
- Parada 1: Assaí Atacadista — Torquato Tapajós
- Parada 2: Atacadão — Cidade Nova
- Parada 3: Hiper DB — Sumaúma Park Shopping
- Parada 4: Parque Gigantes da Floresta
- Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola
15 de novembro — a partir das 17h30
- Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
- Parada 1: Super Nova Era — Alvorada
- Parada 2: Orla da Ponta Negra
- Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola
Caravana também passa pelo interior do Amazonas
Além de Manaus, a programação contempla municípios da região metropolitana e do interior do estado.
12 de novembro — Rio Preto da Eva, a partir das 18h
- Saída: Instituto Adventista Agroindustrial
- Parada 1: CRF Conveniência
- Parada 2: Balneário Municipal
- Parada 3: Mirante Pastor Severo Câmara (Cristo)
- Parada 4: Duka Atacarejo
- Ponto final: Centro de Eventos de Rio Preto da Eva
14 de novembro — Manacapuru e Iranduba, a partir das 17h30
- Saída: Balneário do Miriti
- Parada 1: Supermercado Barateiro — Centro
- Parada 2: Supermercado Bastos
- Parada 3: Rodoviária de Manacapuru
- Ponto final: Praça de Iranduba
21 de novembro — Parintins, a partir das 18h
- Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola (CD Solar)
- Parada 1: Supermercado Expresso Brasileiro — Palmares
- Parada 2: Bumbódromo — Centro
- Parada 3: Supermercado Triunfante — Centro
- Parada 4: Super Baranda — Centro
- Parada 5: Mercado Municipal Leopoldo Neves — Centro
- Ponto final: CD Solar