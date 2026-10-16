Arraial Folclórico de Tefé é reagendado para o período de 21 a 27 de novembro

A Prefeitura de Tefé anunciou o reagendamento do Arraial Folclórico para o período de 21 e 27 de novembro de 2026.

De acordo com o comunicado oficial, a mudança no calendário foi necessária em razão do calendário eleitoral. A organização informou que a decisão busca assegurar a plena organização do festival, a transparência e a qualidade da estrutura oferecida ao público, aos grupos folclóricos, aos brincantes e aos parceiros envolvidos na realização.

A comissão também reiterou o compromisso com a valorização do patrimônio cultural, das tradições populares e do folclore de Tefé, destacando a importância do evento para a identidade cultural do município.

Ao final do comunicado, a organização agradeceu à população pela compreensão e pelo apoio, reforçando a importância da participação da comunidade na celebração das tradições locais.

Veja a nota: