Relator da PEC no Senado, candidato destacou impacto da mudança na dignidade e na qualidade de vida dos trabalhadores

A aprovação do fim da escala 6×1 repercutiu em dois encontros de Omar Aziz (PSD) nesta quinta-feira (15), em Manaus. Relator da PEC no Senado, o candidato ao Governo do Amazonas foi aplaudido ao falar sobre a mudança na jornada de trabalho durante reuniões com vereadores e lideranças comunitárias e, posteriormente, com agentes comunitários de saúde. Com forte apoio da Câmara Municipal de Manaus, Omar conta atualmente com o apoio de 37 dos 41 vereadores da capital.

Omar destacou que a aprovação representa mais tempo de descanso e de convivência familiar para trabalhadores que hoje trabalham seis dias para folgar apenas um.

“Ontem eu tive a felicidade de fazer com que os trabalhadores brasileiros tenham mais dignidade na sua vida, aprovando a PEC 6 por 1. Essa votação foi uma conquista humana e trabalhista. Isso, para mim, é muito bom do ponto de vista humano, do ponto de vista de servir as pessoas”, afirmou.

A mudança será implementada gradualmente após a promulgação da emenda constitucional, com dois dias de descanso semanal e redução progressiva da jornada máxima de 44 para 40 horas, sem redução salarial.

Imprensa Omar Aziz

Fotos: Tadeu Rocha