Casos de sarampo sobem de 10 para 17 em uma semana no AM

O Amazonas contabilizou 17 casos confirmados de sarampo entre 1º de setembro e 14 de outubro, segundo informe epidemiológico semanal divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O número aumentou sete casos em relação ao balanço anterior, que registrava dez infecções até 6 de outubro.

Os casos estão concentrados na região do Alto Solimões, próxima à tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Tabatinga reúne o maior número de registros, com nove casos.

Do total de pessoas diagnosticadas, 14 não estavam vacinadas e uma não informou a situação vacinal, conforme os dados divulgados.

Casos por município

Dos casos confirmados:

Nove foram registrados em Tabatinga;

Cinco foram registrados em Benjamin Constant;

Dois foram registrados em Atalaia do Norte;

Um foi registrado em São Paulo de Olivença.

Vacinação e sinais de alerta

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde recomenda que a população confira a caderneta e procure uma unidade de saúde para verificar se há doses a atualizar.

Febre alta e manchas vermelhas pelo corpo podem estar entre os sinais da doença, acompanhados de tosse, coriza ou irritação nos olhos. Quem apresentar esses sintomas deve procurar atendimento de saúde e informar sobre possíveis contatos ou viagens, para que a equipe avalie o caso.