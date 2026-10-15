Avião da FAB lança 12 mil litros de água por voo contra incêndios no AM

O avião militar KC-390 Millennium, usado pela Força Aérea Brasileira (FAB) no combate aos incêndios florestais no Amazonas, pode lançar cerca de 12 mil litros de água em uma única operação. A aeronave utiliza o Sistema Modular Aerotransportado de Combate a Incêndios (MAFFS), instalado no compartimento de carga.

O equipamento foi visitado pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, pelo presidente do Ibama, Jair Schmitt, e pelo presidente do ICMBio, Mauro Pires, na Base Aérea de Manaus.

Piscinas funcionam como reservatórios em solo

As piscinas utilizadas no apoio ao KC-390 Millennium funcionam como reservatórios de água em solo, garantindo o abastecimento do sistema de combate a incêndios instalado na aeronave. Essa estrutura integra a logística necessária para manter os voos de lançamento de água sobre as áreas atingidas.

Operações começaram nesta semana

As operações com o KC-390 começaram nesta semana. Segundo a FAB, em três missões realizadas na segunda-feira (12), foram lançados 36 mil litros de água na região de Parintins.

Novos voos estavam previstos para Itacoatiara e Parintins na terça-feira (13/10).