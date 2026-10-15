Criança é mordida por jacaré na comunidade do Triunfo, em Fonte Boa

Uma criança foi mordida por um jacaré nesta quarta-feira (14), na comunidade do Triunfo, localizada na zona rural do município de Fonte Boa, no interior do Amazonas. O incidente provocou susto e preocupação entre os moradores da localidade.

Após o ataque, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e compareceu ao local para prestar os primeiros socorros à vítima.

Apesar do susto e da gravidade da situação, a criança passa bem. A equipe de atendimento realizou os procedimentos necessários para estabilizar a vítima e garantir sua segurança.

O caso chamou a atenção dos moradores da comunidade, que convivem com a presença de animais silvestres na região. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre as circunstâncias do ataque.