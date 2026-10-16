Fundeb: Roberto Cidade anuncia abono para servidores da educação e confirma concurso da Seduc até Dezembro

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, confirmou nesta quinta-feira (15), Dia do Professor, que o Governo do Estado pagará o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) até o fim de 2026. O benefício contemplará professores, pedagogos e servidores administrativos da rede pública estadual de ensino.

O anúncio foi feito por meio de uma mensagem publicada nas redes sociais do governador, que destacou a valorização dos profissionais responsáveis pela educação de crianças e jovens amazonenses.

“Este ano vai ter, sim, abono do Fundeb! Professores, pedagogos e servidores administrativos da nossa rede estadual serão contemplados. É um compromisso do nosso governo e uma forma de reconhecer quem dedica a vida à educação da nossa gente”, afirmou Roberto Cidade.

Abono Fundeb será pago até o fim de 2026

Segundo o governador, o pagamento do abono integra as medidas voltadas ao reconhecimento dos profissionais da rede estadual de ensino. O anúncio contempla professores, pedagogos e servidores administrativos.

A confirmação foi divulgada no Dia do Professor, data em que o governo também destacou ações relacionadas à remuneração, às condições de trabalho e à estrutura das escolas estaduais.

O anúncio, porém, não especificou o valor individual do benefício nem a data exata do pagamento.

Governo destaca reajuste salarial de 4,14%

Entre as medidas citadas por Roberto Cidade está o reajuste salarial de 4,14%, referente à data-base dos servidores da Educação, que, segundo o governo, já foi pago, incluindo valores retroativos.

O governador também mencionou a distribuição de kits escolares para estudantes e professores e as ações voltadas ao restabelecimento do plano de saúde dos servidores da área.

Concurso da Educação prevê 7.862 vagas

Outro destaque da mensagem foi o concurso público anunciado pelo Governo do Amazonas para a área da Educação. A seleção prevê 7.862 vagas, distribuídas entre Manaus e os municípios do interior.

Do total anunciado, 2.622 vagas são destinadas à capital e 5.240 ao interior. As oportunidades contemplam professores, pedagogos e profissionais de apoio específico à educação.