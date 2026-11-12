Educação e empreendedorismo: Tefé recebe palestra de Tiago Mochileiro nesta sexta-feira (13)

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 17h, no CETI Tefé, o Workshop de Educação Empreendedora. O encontro terá como destaque a palestra “O Legado de uma Mochila”, ministrada pelo empreendedor social, escritor e palestrante Tiago Mochileiro, reconhecido nacionalmente por suas ações de incentivo à leitura e ao protagonismo juvenil.

A programação busca ampliar o diálogo sobre educação empreendedora, inovação e desenvolvimento social, aproximando profissionais da educação, estudantes, gestores públicos, empresários e representantes de instituições que atuam no município.

Natural de Junqueiro, no interior de Alagoas, Tiago Mochileiro encontrou na educação e na literatura oportunidades para transformar sua própria trajetória. Em 2012, iniciou o projeto Mochileiro pela Educação, iniciativa que percorre diferentes regiões brasileiras promovendo o acesso aos livros, o desenvolvimento de competências e a valorização do protagonismo juvenil.

Ao longo de sua caminhada, o empreendedor social já percorreu 102 cidades em 17 estados brasileiros, distribuiu mais de 18.600 livros e impactou mais de 90 mil jovens. Sua trajetória ganhou projeção nacional com participações em eventos como TEDx, Campus Party, Bett Educar Brasil e Startup Summit, além de reportagens veiculadas pela TV Globo, BBC Brasil e UOL.

Educação empreendedora e transformação social

Com a palestra “O Legado de uma Mochila”, Tiago compartilhará experiências pessoais e profissionais que demonstram como o acesso à educação, o incentivo de professores e as oportunidades de aprendizagem podem contribuir para transformar realidades.

A apresentação abordará temas como propósito, protagonismo, escolhas conscientes e empreendedorismo social, convidando o público a refletir sobre a importância da educação na construção de projetos de vida e no desenvolvimento das comunidades.

O workshop integra as iniciativas de fortalecimento da educação empreendedora no município, desenvolvidas pela SEMED em parceria com o Sebrae, com atenção à formação de estudantes capazes de reconhecer oportunidades, desenvolver soluções e participar ativamente da sociedade.

A programação também contará com a presença de representantes do Sebrae Nacional e do Sebrae Amazonas, além de autoridades municipais, educadores e convidados de diferentes instituições.

O encontro será realizado no CETI Tefé, a partir das 17h, com participação de representantes da rede municipal de ensino e de instituições convidadas.

Serviço

Evento: Workshop de Educação Empreendedora

Palestra: O Legado de uma Mochila

Palestrante: Tiago Mochileiro

Data: 13 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 17h

Local: CETI Tefé – Tefé/AM

Realização: Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Sebrae.

*Com informações da assessoria