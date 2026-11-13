Número de casos de Covid-19 está aumentando no país, aponta boletim

O número de casos de Covid-19 está aumentando no Brasil, principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal. No Nordeste, a Bahia também registra crescimento. É o que mostra o Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (12).

Apesar da alta, a instituição destaca que os casos continuam em níveis baixos. O boletim aponta ainda que, no Mato Grosso, ocorre uma desaceleração no crescimento. Segundo a Fiocruz, o cenário não é motivo de preocupação neste momento, mas é importante manter os cuidados e verificar se a vacinação contra a doença está em dia. A recomendação é que os grupos prioritários recebam uma dose de reforço todos os anos. Para idosos e pessoas com condições de saúde que comprometem o sistema imunológico, a orientação é tomar a vacina a cada seis meses.

A instituição também reforça os cuidados para quem apresenta sintomas gripais, como manter as mãos limpas, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e, sempre que possível, permanecer em isolamento. Caso precise sair, a recomendação é usar máscara.

SRAG

Em relação aos demais casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o boletim aponta queda nas tendências de longo e curto prazo. Nenhum estado apresenta incidência em níveis de alerta ou risco. Em 2026, já foram notificados quase 175 mil casos de SRAG no país. A covid-19 corresponde a 4% desse total.