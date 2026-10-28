INSS nega informações sobre bloqueio de benefícios de quem não tem biometria

De acordo com o órgão, a informação de que os beneficiários teriam até o dia 20 de novembro para providenciar documento com biometria é falsa. A entidade frisou, ainda, que a exigência de documento com biometria aplica-se exclusivamente aos novos pedidos de benefícios realizados a partir de 21 de novembro de 2025.

Sendo assim, quem já recebe o benefício não precisa realizar nenhum procedimento adicional por conta desse prazo.

Agências não fazem cadastro biométrico

O INSS reforçou, na publicação, que os segurados não devem comparecer às agências para tentar cadastrar a biometria, uma vez que essa opção sequer existe nos postos do Instituto.

Essa coleta de dados (impressões digitais e foto do rosto) ocorre no momento em que a pessoa solicita documentos públicos em órgãos competentes, como:

Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Título de Eleitor.

Quem está dispensado da exigência?

Mesmo para as novas solicitações de benefícios efetuadas após 21 de novembro do ano passado, a legislação prevê exceções que isentam o requerente da biometria. Estão dispensados:

Pessoas com mais de 80 anos;

Migrantes, refugiados e apátridas (conforme as condições previstas em lei);

Residentes no exterior que apresentem a documentação necessária;

Pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias por motivo de saúde ou deficiência (com comprovação médica);

Residentes em localidades de difícil acesso, segundo critérios estabelecidos.

Além disso, os pedidos de salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte também estão isentos do registro biométrico.

Biometria não é Prova de Vida

Outro ponto destacado pelo INSS é que o cadastro biométrico e a Prova de Vida são procedimentos totalmente distintos. Atualmente, a Prova de Vida é realizada de forma automática pelo próprio Instituto, cruzando informações de bases de dados governamentais e de instituições parceiras.

Se houver necessidade de alguma ação por parte do segurado para a Prova de Vida, a comunicação será feita estritamente por meio dos canais oficiais. Portanto, mensagens recebidas com solicitações urgentes de comparecimento a agências devem ser desconsideradas.

Alerta contra golpes e fraudes

O Instituto emitiu um alerta de segurança contra criminosos que aproveitam o boato para aplicar golpes e capturar dados pessoais e bancários da população:

Visitas domiciliares: O INSS não envia servidores até as residências dos cidadãos para realizar prova de vida ou cadastro biométrico.

Solicitação de dados: O órgão nunca pede senhas, dados bancários ou transferências de valores.

Links suspeitos: É recomendado jamais clicar em links enviados por mensagens de texto, WhatsApp ou e-mail.

Canais oficiais de atendimento

Em caso de dúvidas sobre a situação do benefício ou mensagens recebidas, os cidadãos devem recorrer exclusivamente aos canais oficiais do INSS:

Aplicativo ou site: Meu INSS

Central Telefônica: 135

Portal oficial: gov.br/inss