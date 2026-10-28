Rio Negro baixa 2 metros em Manaus em 25 dias; nível está abaixo do registrado em 2025

O nível do rio Negro em Manaus está 2,74 metros abaixo do registrado no mesmo período de 2025, em meio à estiagem que afeta o Amazonas. Nesta terça-feira (27), o rio marcou 16,59 metros, enquanto, na mesma data do ano passado, a cota era de 19,33 metros.
Os dados são do monitoramento do Porto de Manaus e mostram que a vazante continua na capital amazonense. Entre os dias 2 e 27 de outubro deste ano, o nível do rio baixou 2 metros, passando de 18,59 para 16,59 metros.
Apesar da queda, a vazante foi menos intensa do que no mesmo período de 2025. Naquele ano, o nível do rio recuou 3,11 metros entre 2 e 27 de outubro. Com isso, a diferença entre as cotas dos dois anos diminuiu ao longo do mês.
Até terça-feira (27), 46 municípios do Amazonas estavam em situação de emergência devido à seca dos rios e aos incêndios florestais. Ao todo, 113,9 mil famílias foram afetadas no estado, segundo boletim da Defesa Civil divulgado pelo governo estadual no último sábado (24).
Projeção para a estiagem
No boletim mensal divulgado em 1º de setembro, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) informou que a confirmação do fenômeno El Niño exige atenção para a evolução da seca na Região Norte.
Segundo o órgão, as bacias dos rios Negro e Branco concentram o cenário de maior preocupação na Amazônia. O monitoramento aponta que os baixos níveis dos rios, somados ao déficit de chuvas e às previsões climáticas desfavoráveis, exigem acompanhamento contínuo da estiagem.