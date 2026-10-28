Rio Negro baixa 2 metros em Manaus em 25 dias; nível está abaixo do registrado em 2025

Apesar da queda, a vazante foi menos intensa do que no mesmo período de 2025. Naquele ano, o nível do rio recuou 3,11 metros entre 2 e 27 de outubro. Com isso, a diferença entre as cotas dos dois anos diminuiu ao longo do mês.

Até terça-feira (27), 46 municípios do Amazonas estavam em situação de emergência devido à seca dos rios e aos incêndios florestais. Ao todo, 113,9 mil famílias foram afetadas no estado, segundo boletim da Defesa Civil divulgado pelo governo estadual no último sábado (24).

Projeção para a estiagem

No boletim mensal divulgado em 1º de setembro, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) informou que a confirmação do fenômeno El Niño exige atenção para a evolução da seca na Região Norte.