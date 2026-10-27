Estudantes protestam por falta de merenda escolar em CETI de Parintins

Estudantes do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Deputado Gláucio Gonçalves, em Parintins, realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira (26). A manifestação ocorreu no saguão da escola e teve como principal reivindicação melhorias na qualidade da alimentação escolar.

Segundo os estudantes, a empresa terceirizada responsável pelo fornecimento da alimentação escolar está sem receber pagamentos. O presidente do Grêmio Estudantil, Luan Pablo, afirmou que as dificuldades podem se agravar nos próximos dias. Já o vice-presidente, Andrew Sicsu, relatou a falta de recursos para outras atividades escolares e citou a ausência de cópias para a realização de provas.

O Centro de Educação de Tempo Integral deputado Gláucio Gonçalves foi inaugurado em 2012 pelo então governador Omar Aziz e foi o primeiro do Estado nessa modalidade.