Pesquisadores iniciam levantamento de áreas de risco em Tefé

O município de Tefé, no interior do Amazonas, iniciou nesta segunda-feira (26) as primeiras atividades do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). A iniciativa é conduzida por pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB), em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, e tem como objetivo identificar áreas vulneráveis e contribuir para a prevenção de desastres.

A programação prevê reuniões com representantes da gestão municipal, da Defesa Civil, da sociedade civil organizada, moradores e lideranças comunitárias. Na terça-feira (27), às 19h30, será realizada uma reunião aberta à população na Câmara Municipal de Tefé, localizada na rua Monteiro de Souza, nº 499, no Centro.

As atividades também incluem oficinas em escolas para abordar riscos geológicos e medidas de prevenção. A partir do dia 3 de novembro, está previsto o início do mapeamento das áreas de risco, com o apoio da Defesa Civil Municipal e da comunidade.

Durante os encontros, os pesquisadores apresentarão as etapas de elaboração do plano, esclarecerão dúvidas e coletarão informações sobre o município. A participação dos moradores é importante para indicar locais que possam apresentar riscos e contribuir para a elaboração de um diagnóstico mais próximo da realidade das comunidades.

Plano busca reduzir riscos e orientar ações do poder público

O Plano Municipal de Redução de Riscos é um instrumento técnico que auxilia as prefeituras no planejamento urbano, na prevenção de desastres e na definição de prioridades para futuras intervenções.

O trabalho consiste em identificar áreas ocupadas que estejam sujeitas a processos geológicos e hidrológicos, além de propor medidas estruturais e não estruturais que possam ser adotadas pelo poder público para reduzir ou eliminar os riscos identificados.

Com a elaboração do PMRR, Tefé terá subsídios técnicos para planejar ações preventivas e orientar decisões relacionadas à segurança dos moradores que vivem em áreas vulneráveis.

Serviço

Reunião pública sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos