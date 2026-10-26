Câmara Municipal de Tefé convoca vereadores para eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2027/2028

A Câmara Municipal de Tefé, no interior do Amazonas, publicou nesta segunda-feira (26 de outubro) o Edital de Convocação nº 001/2026, que estabelece as regras e o calendário para a eleição da nova Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, responsável pela condução dos trabalhos da Casa durante o biênio 2027/2028.

O documento, assinado pelo atual presidente da Câmara, vereador Lázaro Nogueira da Silva, convoca os parlamentares interessados a apresentarem suas chapas para disputar os cargos de direção do Legislativo tefeense.

De acordo com o edital, o período de inscrição das chapas começa nesta segunda-feira, 26 de outubro, das 8h às 14h, e segue até o dia 10 de novembro, às 12h. Os registros deverão ser realizados oficialmente na Secretaria da Câmara Municipal.

Cada chapa deverá apresentar candidatos para os sete cargos que compõem a Mesa Diretora: presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, além do primeiro e segundo tesoureiros.

O edital determina ainda que cada vereador poderá participar de apenas uma chapa, sendo obrigatório o consentimento por escrito dos integrantes, com firma reconhecida em cartório.

Eleição será realizada em novembro

A votação para escolha da nova Mesa Diretora está marcada para o dia 12 de novembro de 2026, às 20h, durante sessão ordinária no plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Monteiro de Souza, nº 499, Centro de Tefé.

Conforme as regras estabelecidas, a votação será aberta, por chamada nominal, e a chapa vencedora será aquela que conquistar a maioria simples dos votos dos membros da Câmara. Em caso de empate, será considerada eleita a chapa que tiver o candidato à presidência mais idoso.

Após a apuração, a chapa vencedora será oficialmente declarada eleita. A posse deverá ocorrer entre os dias 15 e 30 de dezembro de 2026, com início do mandato em 1º de janeiro de 2027.

A eleição definirá os vereadores responsáveis pela administração e organização dos trabalhos legislativos durante os próximos dois anos.

O edital foi publicado na edição nº 4220 do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, nesta segunda-feira (26).

*Com informações da assessoria