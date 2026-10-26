Alessandra Campêlo é a primeira mulher eleita vice-governadora do Amazonas

Alessandra Campêlo (PSD) entra para a história política do Amazonas ao se tornar a primeira mulher eleita para o cargo de vice-governadora do estado ao lado do governador eleito Omar Aziz após uma disputa contra Maria do Carmo (PL), neste domingo (25), no segundo turno das eleições.

A parlamentar é natural de Manaus, formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pós-graduada em Planejamento Governamental e Orçamento Público pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e policial civil concursada. Alessandra Campêlo é deputada estadual de dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Atualmente, preside a Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Casa.

Alessandra Campêlo foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2014, com 25.361 votos, sendo a única mulher eleita naquele pleito. Em 2018, conquistou a reeleição para o segundo mandato.

Em fevereiro de 2021, licenciou-se do Legislativo para assumir a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a convite do ex-governador Wilson Lima (União). Durante a gestão, participou de iniciativas de assistência à população afetada pela pandemia de Covid-19, além de ações como a ampliação do programa Prato Cheio e a implementação do programa Dignidade Menstrual.

Alessandra retomou o mandato parlamentar em abril de 2022 e, em outubro daquele ano, foi eleita para seu terceiro mandato como deputada estadual, com 48.533 votos. Em sua trajetória política, manteve como prioridades as políticas para mulheres, famílias, idosos, crianças e adolescentes, além de ações nas áreas de saúde, educação, segurança e assistência social.