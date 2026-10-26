Omar Aziz (PSD) vence segundo turno e é eleito governador do AM

Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas neste domingo (25), ao derrotar no segundo turno a Professora Maria do Carmo (PL). Às 19h31, com 85,24% das seções apuradas, Omar Aziz tinha 59,96% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vice-governadora eleita é Alessandra Campelo (PSD).
Com 85,24% das urnas apuradas, Professora Maria do Carmo (PL) teve 40,04%. Ao todo, foram 728.255 votos válidos.
Como foi a disputa
Omar Aziz terminou o primeiro turno na liderança para o cargo de governador do Amazonas, com 40,63% dos votos válidos (841.846 votos). Professora Maria do Carmo obteve 24,49% (507.335 votos).
O governador eleito manteve a liderança durante toda a apuração. Também foi o mais votado na maioria dos 62 municípios do estado.
A disputa ao Governo do Amazonas foi marcada por discussões sobre ampliação da capacidade de extração de minerais no estado, por meio de mudanças na legislação, com menções à exploração das chamadas terras raras, além de apresentação de propostas sobre saúde, educação e infraestrutura. Combate à corrupção e segurança pública também estiveram no centro das discussões.
Durante o 2º turno, Omar Aziz liderou nas duas pesquisas Quaest publicadas no período. No primeiro levantamento, publicado em 13 de outubro, Omar tinha 51% dos votos na pesquisa estimulada, contra 37% de Professora Maria do Carmo.
Na última pesquisa Quaest, divulgada no sábado (25), Omar Aziz liderava com 59% dos votos válidos, contra 41% de Professora Maria do Carmo.
Perfil do governador eleito
Omar José Abdel Aziz, de 68 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Natural do município de Garça, no interior de São Paulo, Omar construiu sua trajetória política no Amazonas.
A primeira vez que ele ocupou um cargo público foi em 1990, quando assumiu como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Entre 1997 e 2002 assumiu como vice-prefeito de Manaus.
Na eleição de 2002, disputou o cargo de vice-governador na chapa do candidato Eduardo Braga, sendo reeleito em 2006. Quatro anos depois, em 2010, Omar assumiu o cago de governador após a renúncia de Braga para disputar o Senado. Ele foi reeleito e ficou no cargo até abril de 2014.
Desde 2015, o governador eleito do Amazonas ocupava o cargo de senador pelo Amazonas, após ser eleito em 2014 e reeleito em 2022. Em 2018, ele já havia tentado voltar ao Governo do Amazonas, mas ficou em terceiro lugar na disputa.
No Senado Federal, ele atuou em pautas importantes e assumiu relatorias de projetos considerados relevantes para o país. Em 2021, foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia. Neste ano, foi o relator da proposta que põe fim à escala 6×1.