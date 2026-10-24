Manaus não terá Lei Seca no segundo turno das Eleições 2026

Manaus não terá restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas durante o segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25). A decisão foi oficializada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Portaria Conjunta nº 1.034/2026. A nova norma revoga a regra anterior, que proibia o consumo de bebidas alcoólicas das 2h às 17h do dia da votação em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos abertos ao público. No interior do estado, a aplicação da chamada Lei Seca dependerá de decisão dos juízes eleitorais responsáveis por cada localidade. A regra que estava prevista para o segundo turno estabelecia a proibição do consumo de bebidas alcoólicas entre 2h e 17h. Com a publicação da nova portaria, essa restrição deixa de valer em Manaus. A mudança atualiza a orientação anteriormente divulgada para o dia da votação. Interior poderá ter restrições locais Nos municípios do interior, os juízes eleitorais poderão avaliar as condições de cada localidade e determinar a restrição caso considerem necessário. Para estabelecer a proibição, será preciso publicar um ato específico e garantir ampla divulgação, permitindo que moradores e comerciantes tenham conhecimento das regras. A decisão também deverá ser comunicada ao TRE-AM, ao Ministério Público Eleitoral e aos órgãos de segurança pública da região. Eleitores devem consultar comunicados oficiais Como a aplicação da medida no interior dependerá de decisões locais, a orientação é acompanhar os avisos das zonas eleitorais. Os comunicados deverão informar se haverá restrição e quais serão os horários e as condições de aplicação em cada município.