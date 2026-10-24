Manaus não terá Lei Seca no segundo turno das Eleições 2026

Manaus não terá restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas durante o segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25). A decisão foi oficializada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Portaria Conjunta nº 1.034/2026. A nova norma revoga a regra anterior, que proibia o consumo de bebidas alcoólicas das 2h às 17h do dia da votação em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos abertos ao público. No interior do estado, a aplicação da chamada Lei Seca dependerá de decisão dos juízes eleitorais responsáveis por cada localidade. A regra que estava prevista para o segundo turno estabelecia a proibição do consumo de bebidas alcoólicas entre 2h e 17h. Com a publicação da nova portaria, essa restrição deixa de valer em Manaus. A mudança atualiza a orientação anteriormente divulgada para o dia da votação.