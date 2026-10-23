VÍDEO: Moradores filmam peixes mortos em área da zona rural de Manacapuru

Moradores da comunidade Vila do Jacaré, na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), registraram milhares de peixes mortos em meio à seca que atinge a região. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a situação e a tristeza dos moradores diante dos impactos ambientais.

Nas imagens, é possível ver os peixes mortos espalhados pela água e pelas margens, cenário que tem causado preocupação entre os habitantes.

Além dos efeitos da estiagem, os moradores relatam que o mau cheiro provocado pela mortandade dos animais passou a fazer parte da rotina da comunidade.

A situação agrava as dificuldades enfrentadas pela população, que também convive com a fumaça na região. O cenário evidencia os impactos da seca sobre os ambientes aquáticos e a vida de quem depende dos recursos naturais.

De acordo com boletim divulgado pelo Governo do Estado em outubro, 40 dos 62 municípios amazonenses estavam em situação de emergência, com mais de 101 mil famílias afetadas. Manacapuru está entre as cidades atingidas pela seca.

A redução do nível dos rios prejudica comunidades ribeirinhas, dificulta o transporte fluvial e compromete o acesso à água e a outros serviços essenciais.

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