Eleições 2026: Lula e Omar Aziz são os mais votados no 2º turno em Tefé; Confira

Dados do TSE apontam que Lula recebeu 63,41% dos votos válidos para presidente, enquanto Omar Aziz conquistou 74,18% dos votos para governador no município.

O município de Tefé, no interior do Amazonas, registrou ampla vantagem dos candidatos Lula (PT), na disputa pela Presidência da República, e Omar Aziz (PSD), na eleição para o Governo do Amazonas, durante o segundo turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (25). Os dados da apuração, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontam que 100% das urnas foram contabilizadas.

Na disputa presidencial, Lula foi o candidato mais votado em Tefé, com 23.672 votos, o equivalente a 63,41% dos votos válidos. O segundo colocado foi Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 13.662 votos, correspondentes a 36,59%.

Já na eleição para o Governo do Amazonas, Omar Aziz obteve 27.379 votos no município, alcançando 74,18% dos votos válidos. A candidata Professora Maria do Carmo (PL) ficou em segundo lugar, com 9.530 votos, o equivalente a 25,82%.

Comparecimento e abstenção

De acordo com os dados do TSE, Tefé contabilizou 38.385 votos na disputa presidencial. Desse total, 37.334 foram considerados válidos, 194 foram votos em branco e 857 foram anulados.

Na eleição para governador, foram registrados 38.384 votos, sendo 36.909 válidos, 358 em branco e 1.117 nulos.

O município também registrou 11.459 abstenções, correspondentes a 22,99% do eleitorado apto a votar.

Resultado municipal

Os números apresentados pelo TSE correspondem exclusivamente à votação registrada em Tefé. O resultado municipal demonstra a preferência dos eleitores da cidade, enquanto a definição dos vencedores das disputas estaduais e nacionais considera a totalidade dos votos válidos em cada eleição.

A apuração foi concluída com 100% das urnas contabilizadas no município.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)