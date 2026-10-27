VÍDEO: Rompimento de fibra óptica deixa municípios do Amazonas sem internet

O rompimento de um trecho da fibra óptica do programa Norte Conectado, na região do trecho Infovia 02, próximo ao município de Coari, no interior do Amazonas, teria deixado moradores de diversas cidades sem acesso à internet.

De acordo com o relato divulgado de um morador, o trecho da estrutura ficou exposto após a redução do nível do rio. A causa do rompimento ainda não foi confirmada. Entre as possibilidades levantadas estão danos provocados pela passagem de embarcações, mas não há informações que comprovem o que provocou o incidente.

Os municípios apontados como afetados são Tefé, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte.

A falta de conexão pode prejudicar serviços que dependem da internet, além das atividades comerciais, da comunicação entre moradores e do acesso a serviços públicos.

Até o momento, não há confirmação sobre as circunstâncias do rompimento nem previsão de restabelecimento do serviço.